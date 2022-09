Grande successo per il raduno degli ex Auc del 167

Pubblicità elettorale

Grande successo per il raduno degli ex Auc del 167Corso che dopo 25 anni oggi sono ritornati a Maddaloni dove nel 1997 hanno frequentato il relativo corso. Il raduno è iniziato con la visita alle aree addestrative della Caserma Mauro Magrone. Trasferiti alla Caserma Rispoli hanno potuto visitare lo storico Museo del Corpo di Commissariato e sopratutto aule e camerate dell’allora Prima Compagnia che per ben 5 mesi ha ospitato i giovani durante la loro presenza a Maddaloni. La cerimonia dell’alza bandiera ha concluso il raduno degli ex Auc che hanno ringraziato il Col. Angelo Ucci designato per questa particolare occasione dal Gen. Leonardo Colavero 36 Comandante del prestigioso Istituto Militare Maddalonese.