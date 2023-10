Grande successo per il villaggio delle zucche a Carinaro

Tanto divertimento per i più piccini nei giorni 29-30 e 31 ottobre presso il “Villaggio delle Zucche”, allestito presso la Villa comunale “Armando Sepe” di Carinaro. Tantissimi i visitatori che, già da domenica, hanno partecipato all’iniziativa. In particolare i bambini delle scuole elementari, accompagnati dagli insegnanti, hanno preso parte a giochi e balli guidati dagli animatori. L’atmosfera è stata davvero magica e carica di allegria! Soddisfatti sia i membri della Pro Loco, che dell’amministrazione comunale per questa prima edizione che sicuramente si ripeterà considerato il grande successo ottenuto. Per saperne di più abbiamo intervistato, tramite la nostra inviata Speranza ( Anzia) Cardillo, il presidente della Pro Loco Sant’Eufemia, Raffaele Compagnone e l’assessore alla Cultura, l’avvocato Alfonso Bracciano, che hanno avuto un ruolo principale nel mettere in campo questa bellissima novità.

Foto

Video dell’intervista post evento