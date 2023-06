Grande successo per la I edizione delle Miniolompiadi del Galilei

Arienzo – Il 5/06/23 alle ore 18:00 si è svolta la prima edizione delle MINIOLIMPIADI, presso lo Stadio Comunale di Arienzo.

Protagonisti dell’evento gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria dell’ IC “G.Galiei” che si sono sfidati nelle discipline: corsa, corsa ad ostacoli, staffetta, salto in lungo, lotta greco romana, dodgeball, getto del peso, tiro alla fune …

Le squadre, delle diverse classi, si sono sfidate di fronte ad una giuria composta dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Rosa Prisco, dalle ins. Giovanna Di Maio, Michela Febbraio e Alessandra Di Caprio, dall’Assessore all’ Istruzione Maria Grazia D’Agostino e dall’Assessore allo Sport del Comune di Arienzo Luigi Verdicchio.

La manifestazione si è aperta con delle coreografie, eseguite dagli alunni, oggetto di particolare apprezzamento da parte della giuria e del pubblico.

La competizione sportiva è stata entusiasmante, ricca di spirito di squadra e di fair play, da fare invidia agli atleti professionisti. Le squadre sono state premiate, ognuna si è distinta in una disciplina differente, con le coppe offerte dall’Amministrazione Comunale.

La manifestazione si è conclusa con uno spettacolo di fuochi pirotecnici alla presenza delle Autorità Comunali e del Sindaco Giuseppe Guida.

Si ringraziano: l’Amministrazione Comunale, i genitori, parte attiva nell’organizzazione della manifestazione e un ringraziamento, nonché una menzione speciale, all’Ins. Suor Luisa Peronespolo, ideatrice delle MINIOLIMPIADI e coordinatrice delle Ins. che hanno accolto con entusiasmo e professionalità la prima annualità di un evento in grado di valorizzare al meglio, attraverso lo sport, il percorso degli alunni delle classi terminali dell’Istituto.

La Scuola ha saputo cogliere l’innovazione apportata dal Ministero con l’introduzione della figura professionale dell’ins. di educazione fisica alla scuola primaria, valorizzando l’insegnamento specialistico delle discipline sportive.

In attesa delle future edizioni delle MINIOLIMPIADI del Galilei … Viva lo Sport!