Grande successo per la III edizione della giostra medievale organizzata dall’ASD “Il destriero”. Le foto

Prata Sannita – Sabato 2 settembre si è svolta la terza edizione della giostra medievale di Prata Sannita.

La manifestazione è stata organizzata, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, dall’ ASD ” Il destriero”, associazione nata nel 2007, riconosciuta dal CONI, affiliata al Comitato Provinciale della UISP, che promuove il territorio sia attraverso questa giostra medievale e la rievocazione storica, ma anche attraverso attività di trekking a piedi, cicloturistiche in MTB, ed equiraduni. Tra i partners che hanno permesso lo sviluppo della manifestazione: il birrificio Erbanina, la casa vinicola Tenuta Cipriano, il Laboratorio artigianale Marmelara.

Nel pittoresco contesto che offre questo borgo, tra mura medievali ai piedi del castello Pandone, si è svolto questo evento unico nel suo genere. La giostra, solitamente suddivisa in quattro sezioni, presa dell’anello, arti e mestieri, mercanzie e stand, enogastronomia, ha avuto quest’anno una novità in più, per evidenziarne le peculiarità sportive oltre che storiche e fieristiche. La novità è stata la realizzazione del fondo in sabbia per il campo gara a tutela della salute dei cavalli e il coinvolgimento degli stand delle associazioni sportive locali.

Inoltre la manifestazione è stata inserita tra gli eventi del CONI.

Il PALIO, una bellissima scultura in legno è stato vinto dal cavaliere Giuseppe Passarella, della contrada Cerpella.

E’ stato introdotto anche il conio della MONETA, raffigurante su una faccia il logo dell’associazione con un cavaliere in tenuta da giostra, e sull’altra faccia una raffigurazione dell’ affascinante borgo medievale. tale moneta, dal valore simbolico durante la manifestazione, ma dal grande potere rappresentativo ed evocativo dovuto alla qualità della produzione, è stata curata dalla International Mint di Torino,

La 3^ giostra medievale di Prata Sannita è stata una kermesse di eccellenze del territorio, una realtà dimostratasi in continua crescita, all’Associazione “il Destriero” non possiamo che fare il nostro plauso per quanto fatto, aspettando le novità della 4^ edizione.