Grande successo per la manifestazione antibullismo San Cipriano Vision

San Cipriano d’Aversa – Sport ed inclusione al centro della tre giorni San Cipriano Vision con tanti artisti del mondo dello spettacolo e attori del cast di Mare Fuori.

Il taglio del nastro affidato al sindaco Vincenzo Caterina insieme al campione di pugilato Clemente di Crescenzo, da sempre impegnato sul territorio contro al bullismo.

Dopo il taglio del nastro, Clemente De Crescenzo, è stato premiato dal sindaco con la medaglia d’oro per essere un maestro di pugilato FPI “difesa persona e bullismo”, nonché per essere un campione nazionale di Free Boxe, e per il suo continuo e costante impegno contro il bullismo.

C’è stato poi l’incontro coi giovani in cui si è parlato di difesa personale e legalità, con un focus in particolare sulle disabilità e sulle fasce più deboli.

Da settembre, come già è accaduto nel beneventano, inizierà il pugilato gratuito nelle scuole di Caserta centro.

Un impegno costante e capillare quello del campione di Crescenzo che continua a mettere la nobile arte al servizio delle persone per difesa personale e con la sua attività sociale aiuta donne vittime di violenza e persone vittime di atti di bullismo.

