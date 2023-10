Grande successo per la manifestazio “Flik Flok” organizzata dalla Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta.

Sabato 28 e Domenica 29 ottobre in piazza Carlo III, davanti la Reggia di Caserta, si è tenuta la “Flik Flok” festa di sport organizzata dalla Brigata Bersaglieri “Garibaldi” e patrocinata dal Comune di Caserta, giunta ormai alla ventesima edizione.

Ieri sabato 28, prima giornata del “Village Sport Cremisi” con momenti dedicati a calcio, arti marziali, ginnastica ritmica, pattinaggio,

tennis tavolo, lotta greco romana, mcm, un metodo di combattimento militare.

Moltissimi i giovanissimi provenienti dalle scuole di tutta la città Caserta che hanno partecipato e goduto di una splendida giornata di sole, sport e divertimento.

Oltretutto è stato possibile, all’interno del villaggio, partecipare ad attività sportive anche per i diversamente abili: Basket in carrozzina, Sitting volley, Tennis per disabili, Ping Pong per videolesi, Calcio.

Questa mattina alle 08.00, è stata la volta, invece, della seconda giornata del “Village Sport Cremisi” con la gara agonistica FIDAL di 10 km.

A seguire la passeggiata amatoriale di 5 km e quella di 1 km “Corri con mamma, papà e… fido”.

Il colonnello Di Palo, deus ex machina dell’evento, si è detto estremamente fiero e contento della riuscita dell’evento, con la speranza di poter rendere, manifestazioni come questa, un appuntamento al quale aderire anche più di una volta l’anno.