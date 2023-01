Grande successo per le iniziative del Natale in città

Maddaloni – Ricco, variegato ma soprattutto partecipato è stato il programma natalizio nella città calatina. Come è noto l’amministrazione comunale non ha badato a spese, ma dopo oltre 2 anni di rigore distanziamenti a vario livello i cittadini desideravano che anche nella loro città ci fossero eventi e manifestazioni in modo da non essere costretti a spostarsi nei comuni vicini e sono stati accontentati. Anziani, bambini, giovani, famiglie: glie eventi programmati hanno mirato a soddisfare tutti i target, grazie ad una programmazione stilata dal direttore artistico Pasquale Giordano che ha lavorato in stretta sinergia con l’ente, attraverso l’assessore agli eventi Caterina Ventrone, delegata dal sindaco Andrea De Filippo. Le associazioni del territorio, attivissime, sono state coadiuvate, dando vita ad iniziative diversificate per quartiere e per festività. La storica radio locale, New Radio Network, ha seguito gli eventi rendendo partecipe in modo attivo anche chi non poteva essere presente.

Concerti nelle chiese, aperitivi natalizi con slitta di Babbo Natale, animazione per i più piccoli con la casa di Babbo Natale e gli artisti di strada eventi culturali nei borghi, la mostra presepiale, arrivi della Befana in vari punti della città, la hanno resa viva in questi giorni di festa.

Meritano sicuramente di essere ricordati il suggestivo coro gospel accompagnato dalle coreografie dell’Accademia dei Talenti di Luana di Lillo nella notte di Natale, per la prima volta in città, il concerto di fine anno con la star Clementino che ha fatto ballare migliaia di persone che hanno invaso piazza don Salvatore d’Angelo e, dulcis in fundo, l’arrivo della Befana e dei Re Magi alla stazione di Maddaloni. Con un festoso corteo al seguito hanno raggiunto la piazza e distribuito giocattoli e calze a circa 1000 bambini. Dopo questa faticaccia pasta e fagioli calda per tutti con un bicchiere di vino e fuochi d’artificio per salutare l’Epifania che queste feste ha spazzato via.

Le foto sono del dott. Giuseppe Diodati.