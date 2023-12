Attualità, temi sociali, ma anche storia e riflessione nel successo di Marie Hance

Grande successo per le opere di Marie Hance, esposte presso il Real sito Borbonico del Fusaro a Bacoli. Infatti la mostra, inizialmente prevista per un breve periodo, ha ottenuto un trionfo tale da essere prorogata. Dopo aver riempito con 25 opere la Sala dell’ Ostrichina, per quasi un mese – nel quale si sono svolti Consigli Comunali, concerti, spettacoli teatrali, feste e convegni – dall’ 8 dicembre è allestita al primo piano della Casina Borbonica.

Nata nella regione francese della Lorena, la pittrice Marie Hance ha rivelato, sin dalla più giovene età, il suo talento artistico: a soli 10 anni è già premiata come acquarellista. In seguito, perfezionando la tecnica ad olio su tela, caratterizza la sua arte col dipingere su pannelli di legno mdf, che scolpisce e personalizza a mano, prima ancora della pittura stessa.

Ha ricevuto un encomio da “Save de Children” per la sua opera “Maradona”, il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza.

Molto significativa la sua mostra “Delicatesse”, che pone al centro il tema del femminile tra forza e fragilità, tra sogno e realismo per perpetuare la vita.

Al mondo delle donne ha dedicato anche la sequenza di quadri “Jamais plus” sul tema della violenza di genere, con opere che inducono alla riflessione.

Grande interesse ha suscitato la serie di dipinti Blu Moment, dedicata al Calcio Napoli e capace di catturare l’essenza della passione per la squadra.

Inoltre, merita menzione Omaggio a Bacoli, ritratto della Casina che l’artista ha generosamente donato alla città tramite il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

A suo attivo tante mostre in Francia e in Italia, particolarmente in Campania. Ha esposto al Museo Storico Archeologico di Nola, al Pan di Napoli, al Maschio Angioino nell’antisala dei Baroni.

Forse il segreto di Marie Hance dimora nella sua comprensione e capacità di fusione di passato e presente, attraverso la denuncia delle emergenze sociali, la rappresentazione dell’humus profondo di un territorio, la raffigurazione di un’identità che fu Storia.

Alberto Petillo, organizzatore dell’evento, ci fa sapere che la mostra è visitabile con ingresso alla Casina tutti i giorni dalle ore 17.

Per info petillomarie@gmail.com