Grande successo per lo spettacolo finale della scuola di danza marcianisana I’M DANCING al teatro LENDI, 29 giugno 2024*

*Pubblico estasiato dallo spettacolo di fine anno della scuola di danza I’M dancing di Mena Maltempo.

In tanti hanno potuto ammirare il lavoro curato nei minimi dettagli portato in scena al teatro “Lendi” sabato 29 giugno. Le emozioni sono state tante a partire dalla danza classica con: “le divinità greche” con scenografie e musiche ricercate, il tutto ambientato nell’antica Grecia, curato e ideato dall’ insegnante di danza classica Sonia Bucciero, un tema del tutto personalizzato, originale e innovativo.

Per la Danza moderna invece il celebre film: Burlesque con protagonista e diplomanda: Alessia Galantuomo prima diplomanda della scuola!

Il tutto ha avuto inizio con la più attesa delle esibizioni, quella dell’insegnante nonché direttrice artistica Mena Maltempo che ha aperto le danze con una coreografia modern insieme alle allieve dei corsi intemedi e avanzati, un tripudio di virtuosismi e femminilità.

Dalle più piccine ai corsi superiori, hanno portato in scena coreografie coinvolgenti, ritmatiche, dove piume, paillettes, lustrini e scenografie da cabaret hanno fatto da padrona. Le allieve hanno inoltre interpretato in chiave hip hop la celebre pellicola cinematografica Barbie. Il passo d’addio della diplomanda sulle note di Christina Aguilera ha concluso in maniera impeccabile lo spettacolo andato in scena.

l’ im dancing nata da soli 3 anni in maniera repentina è riuscita a farsi strada, vanta già innumerevoli successi e allievi con Corsi formativi professionali per ogni fascia di età: danza classica con l’insegnante Sonia Bucciero; gioco danza per i più piccini dai 3 anni in su, danza moderna per i corsi baby, base, e avanzato per le allieve dai 20 ai 26 anni, hip hop, fitness e l’ultimissimo corso heels (danza sui tacchi)tutti a cura dell’insegnante Mena Maltempo, presentato quest’anno per la prima volta con coreografie su tacchi 100.

Una realtà nata subito dopo il COVID quella dell’ I’M dancing, ha avuto il coraggio di reinventarsi e andare contro corrente. Proprio nel periodo post Covid la scuola I’m dancing ha avuto la maggior affluenza; in tante in cerca di nuove scuole, trovano in lei una valida e preparata insegnante: *Mena Maltempo*, oltre ai titoli vanta un’esperienza nell’insegnamento in diverse scuole di danza con corsi formativi all’insegnamento di tecniche fisiche e psicomotorie e stage con insegnanti di alto livello; sempre attenta nel far partecipare tutte le allieve ad iniziative su tematiche sociali promosse dall’amministrazione comunale marcianisana come ad esempio la manifestazione contro la violenza sulle donne tenutasi in piazza Umberto il 25 novembre scorso.

Tenatiche sociali interpretate tramite la danza in qualità di linguaggio corporeo universale e quindi comprensibile a tutti.

Si spera che come Mena Maltempo abbia creduto in un sogno trasformandolo in un’impresa, volta a formare, crescere e consolidare abilità artistiche di giovani donne in una realtà territoriale del sud, seppur difficile, ricca di opportunità e fucina di talenti nascosti, anche altre promettenti donne di Terra di Lavoro, sappiano reinventarsi, fare impresa e nel farlo avvicinare, incoraggiare ed educare a questa antica e nobile arte, la danza, bambine e bambini, adolescenti e adulti di ogni età.