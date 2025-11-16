Grave incidente: 3 feriti e un morto

Incidente mortale sulla Domitiana, verificatosi tra le 2 e le 3 di questa notte, all’altezza dello svincolo di Villa Literno della Statale 7 quater. Ci sono tre feriti gravissimi e una donna, insegnante residente ad Aversa, morta sul colpo. Secondo la ricostruzione della dinamica, la vittima era a bordo di un’auto con i tre feriti quando si è avuto un terribile impatto con un’altra auto, quest’ultima, dopo l’incidente, è fuggita. Sono stati, tempestivamente, avvisati i soccorsi, ma al momento dell’arrivo del 118, per la donna non c’è stato più niente da fare, gli altri 3 feriti sono stati portati in ospedale in condizioni abbastanza gravi. La polizia stradale si sta muovendo per risalire al pirata della strada, le indagini sono in corso.