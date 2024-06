Grave incidente sul’ A1 uscita Santa Maria C. V.Sul posto i Vigili del Fuoco

Questo pomeriggio, verso le ore 16:00, una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese, ma dislocata provvisoriamente nella sede centrale di via Falcone a causa delle squadre impegnate nell’incendio del deposito edile in Aversa, è intervenuta per un incidente stradale con solo un’autovettura coinvolta, sull’autostrada A1 in direzione Roma, presso l’uscita di Santa Maria Capua Vetere. Immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco hanno trovato l’automobile che, per cause da accertare, dopo aver sbandato ed urtato contro vari arredi autostradali, terminava la sua corsa al centro della carreggiata, con il suo conducente ferito nell’abitacolo. Pertanto si provvedeva a dare supporto al personale del 118 nelle operazioni di soccorso per il successivo trasporto in ospedale.