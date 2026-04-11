Grave incidente sulla variante Anas: morto centauro

Caserta. Intorno alle 13, lungo la Variante Anas, poco dopo lo svincolo di Casagiove, in direzione Santamaria C.V., un tragico schianto tra un’auto ed una moto, per circostanze ancora da chiarire, ha determinato la morte sul colpo di un centauro.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare per la vittima, sbalzata violentemente sull’asfalto durante il terribile schianto.

La circolazione è attualmente gestita dai militari dell’esercito, che si trovavano casualmente a transitare lungo la zona e che hanno regolato i flussi in entrambe le direzioni per evitare ulteriori rischi d’incidente, come possibili tamponamenti, ma la viabilità risulta essere ancora intasata, almeno finché non saranno rimossi i mezzi incidentati.

Non sono ancora state comunicate le generalità dell’ennesima vittima della strada, ma esprimiamo profondo cordoglio alla famiglia, per la tragica scomparsa.