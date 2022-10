Grave incidente tra Marcianise e Caivano

Un gravissimo incidente e’ avvenuto, con tragico risvolto nella notte appena trascorsa lungo la statale Sannitica che collega Caivano a Marcianise. Un uomo di 36 anni, residente nel casertano, è morto, e altri due giovani sono rimasti feriti.

Per ragioni ancora da accertare, un’automobile, su cui viaggiavano tre ragazzi, sarebbe finita fuori strada impattando con violenza contro il guardrail. Il conducente, un giovane di 24 anni, è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale di Frattamaggiore ma non è in pericolo di vita. Più gravi invece le condizioni di un passeggero, trasportato a Napoli e ricoverato in prognosi riservata. Nulla da fare invece per un altro passeggero, un giovane di 36 anni, residente in provincia di Caserta, che sarebbe morto nell’impatto.