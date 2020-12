GRAVE INCIDENTE,DUE GIOVANI SI RIBALTANO CON UNA MATIZ

La dinamica dell’incidente ha fatto preoccupare i residenti della zona. Un rumore ieri 10 dicembre in via Prolungamento Libertà a Santa Maria a Vico, ha fatto smuovere decine di persone per scendere in strada per capire che una Matiz grigia, guidata da un giovane si è ribaltata probabilmente a causa dell’asfalto umido, dalla velocità o di qualche buca. Nella vettura due giovani che stavano tornando da lavoro, fortunatamente sono usciti illesi solo con qualche escoriazione e con tanta paura. Sul posto sono giunti i carabinieri , che si sono preoccupati delle condizioni di saluto dei ragazzi, prima di far partire i rilievi del caso.