Lutto nel Maddalonese più precisamente nella Valle di Suessola. Nella notte un bambino di 8 anni, ossia Antonio Cioffi di Arienzo è morto in seguito ad un malore e dopo una corsa disperata all’ospedale ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta. Stando alle informazioni diffuse in queste sembrerebbe che il bambino soffrisse di una malattia congenita. Al momento la salma si trova all’obitorio dell’ospedale per degli accertamenti.