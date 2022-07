Grave lutto nel mondo della Atletica Leggera Campana. È deceduto il dott. VITTORIO SAVINO medico in servizio all’ospedale di Aversa. Dirigente da 50 anni della Società Atletica Arca Aversa. È stato Dirigente della Fidal ricoprendo incarichi di livello sia in Comitato Regionale Campano della Fidal che a livello Nazionale come Consigliere Federale ed Internazionale per i Master. Il mondo della Atletica Leggera formula sincere condoglianze ed un fraterno abbraccio alla consorte Angela Di Gioia ed ai figli Anna Tina e Giovanni. Riposa in pace Caro Vittorio lo sport Campano ti ricorderà per le tue grandi qualità e per aver creato quel gioiello che oggi si chiama Arca Atletica Aversa progetto Santulli.