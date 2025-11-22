Gravissimo incidente ferroviario a Marcianise.

Gravissimo incidente allo scalo merci di Marcianise, ieri sera intorno alle 19,30, un manovratore intento alle operazioni di movimentazione di una colonna di carri è stato gravemente ferito per cause ancora da accertare. Mario è rimasto gravemente ferito durante un’operazione di manovra tra un carro ferroviario e una gru. Il lavoratore soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, ha subito l’amputazione di una gamba. Le autorità competenti stanno eseguendo gli accertamenti e le indagini del caso. La FAST CONFSAL esprime la propria piena solidarietà al lavoratore coinvolto, e alla sua famiglia, nel grave incidente avvenuto. Secondo il segretario FAST CONFSAL, Francesco Toriello, “L’episodio, di estrema gravità, conferma ancora una volta la necessità di rafforzare in modo concreto le misure di sicurezza all’interno dei siti ferroviari e logistici È inaccettabile che, nel 2025, la tutela della salute e dell’incolumità dei lavoratori continui a essere esposta a rischi evitabili.”

Anche la Filt CGIL Campania esprime profonda vicinanza al lavoratore coinvolto e alla sua famiglia, tramite Angelo Lustro Segretario Generale Filt CGIL Campania. “ Ancora una volta ci troviamo di fronte a un episodio drammatico che riporta al centro l’urgenza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Non possiamo e non dobbiamo abituarci a eventi simili. Ogni incidente è una ferita profonda che colpisce tutto il mondo del lavoro”.