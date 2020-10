Grazzanise – Incidente mortale avvenuto el casertano, a Grazzanise.

Così, in un attimo è stata recisa la giovane vita di Giovanni Della Rocca, 21enne nato Aversa e residente a Castelvolturno, coinvolto nel gravissimo incidente verificatosi in nottata nella strada che collega Grazzanise al mare e che da tempo non mieteva vittime dopo averne fatte tantissime in passato.

Sul posto ci sono ancora due squadre dei vigili del fuoco in considerazione del pessimo stato in cui versano le auto.