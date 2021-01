Gravissimo incidente. Muore un noto avvocato

Gerlando Lo Presti, noto avvocato residente a San Prisco, 58 anni , è la vittima di questo tremendo incidente. Sui social tanti i messaggi addolorati di amici e colleghi.

Il comunicato dei VV.F.

Questa sera verso le ore 19:30 una squadra di vigili del fuoco proveniente dalla sede Centrale del Comando è intervenuta sulla strada statale 700, nelle vicinanze dell’uscita di San Prisco, per un’incidente stradale con tre autovetture coinvolte. Una volta giunti sul posto lo scenario che si presentava ai soccorritori era complesso, con le tre auto ridotte a lamiere contorte. Dopo un elaborato lavoro, e con l’ausilio dell’attrezzatura da taglio in dotazione i Vigili del fuoco sono riusciti a liberare dalle lamiere i malcapitati che subito sono stati assicurati alle cure dei sanitari presenti sul posto con un’autoambulanza. Purtroppo una persona, un uomo di 58 anni, è morto. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire le cause.