È deceduta a Maddaloni Grazia Tagliafierro consorte del ex operaio Biagio Tedesco in servizio alla Scuola di Commissariato di Maddaloni. Condoglianze ai familiari ed in particolare alla nipote Grazia Tedesco attualmente in servizio alla Scucomm di Maddaloni.Le condoglianze dall’ intera redazione di Belvederenews.