Grazie ai fondi voluti dal M5S,stanziati 60 mila Euro per le scuole di Capua

Comunicato Stampa Movimento5Stelle Capua

Caserta.Buone notizie per tutte le nostre scuole del primo ciclo di istruzione. Il 29 ottobre 2019 i nostri portavoce, Roberto Caiazzo e Nunzia Miccolupi, invitarono l’amministrazione ed, in particolare, l’Assessore all’Istruzione a presentare la candidatura al fine di partecipare al finanziamento in favore degli enti locali per indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici.

Tale misura prevedeva, previa candidatura, la possibilità di ottenere un contributo per ogni edificio comunale ospitante scuole del primo ciclo di istruzione. Ebbene, se le scuole di competenza comunale hanno ottenuto tali fondi, è grazie a provvedimenti di legge M5S ed alla sua rete di portavoce, sia nazionali sia locali, che dimostrano attenzione e funzionalità.