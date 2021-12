Grazie alla Pro Loco Valle di Maddaloni ,la Chiesa S.S.Annunziata viene finalmente ristrutturata

La Pro Loco Valle di Maddaloni, in collaborazione con il Parroco Don Giuseppe Campagnuolo ,provvede a far ristrutturare la Chiesa SS. Annunziata sita in via Sannitica-commerciale.

A darne notizia è stato direttamente il Presidente Domenico Mauro insieme a Domenico Farina , operatore volontario del servizio civile .

” Vogliamo ringraziare-hanno dichiarato- tutti coloro i quali hanno collaborato per far si che il nostro sogno diventasse realtà , soprattutto i nostri ringraziamenti vanno alla Casa di Cura San Michele S.R.L. senza il loro contributo il tutto non sarebbe stato possibile”

La chiesa della Santissima Annunziata è una chiesa monumentale di Valle di Maddaloni è situata ai piedi del colle su cui sorge il nucleo principale del borgo: è stata sede parrocchiale. La chiesa, “senza carta di fondazione”, può essere datata agli inizi del XVI secolo. Il 19 novembre del 1753 nella chiesa fu cantata un solenne Te Deum col concorso di tutte le autorità e del popolo in onore del Cavaliere Nerone