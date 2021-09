Grazzanise, 19enne perde la vita in un tragico incidente stradale

Grazzanise. È avvenuto giovedì sera il grave incidente stradale di cui è rimasto vittima un 19enne di Grazzanise, Giovanni Apuzzo. Era alla guida della sua auto quando in via Sant’Andrea – la stessa strada in cui, nel 2003, fu suo padre a perdere la vita – venuto meno il controllo del mezzo, ha urtato un palo della pubblica illuminazione arrivando ad arrestare la sua corsa nel cortile privato di un’abitazione, abbattendone i due muri di cinta, per poi ribaltarsi. Svegliati dal boato, i residenti hanno prontamente allertato i soccorsi. Giunti sul posto, il giovane, una volta estratto dalle lamiere in seguito all’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone, è stato trasportato d’urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove per l’entità delle ferite riportate è deceduto poco dopo il suo arrivo. Aperta un’indagine dai Carabinieri della stazione di Grazzanise per accertare le cause all’origine della drammatica sequenza di eventi, i quali, ancora una volta, vedono un giovane strappato ad una vita densa di speranze per il futuro e ricolma dell’affetto dei propri cari. La salma è stata traslata all’istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia.