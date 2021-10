GRAZZANISE: 9° STORMO “F. BARACCA” DECORATO CON MEDAGLIA D’ARGENTO

GRAZZANISE (Raffaele Raimondo) – La gloriosa bandiera di guerra del 9° Stormo “Francesco Baracca” , di stanza sulla grazzanisana base aerea Nato da 54 anni, è stata insignita della Medaglia d’Argento al Valor Aeronautico dal Capo di Stato Maggiore dell’Arma Azzurra, generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, con una motivazione così ufficialmente vergata: ”Reparto di volo dell’Aeronautica Militare, in un contesto operativo reso particolarmente complesso e impegnativo a causa dell’emergenza sanitaria globale dovuta alla pandemia generata dalla diffusione del COVID-19, operava con altissima professionalità nel garantire il trasporto, anche con capacità in biocontenimento, di pazienti dalle città del contagio alle diverse strutture ospedaliere del territorio nazionale. Grazie allo slancio, al coraggio, all’abnegazione assoluta e all’instancabile impegno del proprio personale, confermava la propria efficace realtà e contribuiva a dare prestigio e lustro alla Forza Armata e alla Nazione tutta”.

Lo ha riferito, con un comunicato-stampa, l’Ufficio Pubblica Informazione del Reparto del Cavallino Rampante coordinato, sempre egregiamente, dal maggiore Antonio Auletta.

“Fu infatti proprio un equipaggio del 21° Gruppo del 9° Stormo di Grazzanise – si legge nella nota – ad eseguire in quelle delicate fasi il primo trasporto in biocontenimento, ovvero il metodo di isolamento per evitare il contagio degli operatori sanitari durante il trasporto di persone infette, con il nuovo elicottero HH-101 intervenendo con prontezza durante le fasi più acute della pandemia.

La cerimonia di consegna della medaglia si è svolta il giorno 01 ottobre u.s al 60° Stormo di Guidonia alla presenza del comandante del 9° Stormo, colonnello pilota Andrea Nanni.

La nuova valorosa medaglia si aggiunge a quelle già possedute dalla Bandiera del 9° Stormo, ossia la Medaglia d’Argento al Valor Militare per le eroiche azioni compiute nei cieli del Mediterraneo, dell’Egitto e della Marmarica del 1940-1941, la Medaglia di Bronzo al Valor Civile per il gravissimo sisma in Campania del 1980, e della Medaglia d’Argento al Valore Aeronautico per la missione in Afghanistan in cui lo Stormo ha operato per ben quattro anni (dal 2004 al 2006); decorazioni che continuano ad arricchirne il suo valore e la sua storia.

Il 9° Stormo, intitolato a “Francesco Baracca”, con i suoi elicotteri HH-212 e HH-101A impiegati dal 21° Gruppo Volo “Tiger”, svolge Operazioni Speciali e di Personnel Recovery, sia in Italia che nell’ambito delle missioni internazionali, fornendo supporto aereo alle forze di superficie e garantendo, in presenza di feriti, attività di evacuazione sanitaria d’emergenza.

Con i Fucilieri dell’Aria concorre al dispositivo di sicurezza di rischieramenti militari all’estero, a operazioni di mantenimento della pace e di soccorso umanitario, nonché all’attuazione in campo nazionale di misure di protezione in occasione di grandi eventi o di mantenimento dell’ordine pubblico.

L’attività IAVA (Incremento dell’Attività di Volo degli Allievi dell’Accademia) promossa dal Comando Scuole AM / 3^ Regione Aerea, in stretta sinergia con il Comando Squadra Aerea, per la parte operativa, consente agli Allievi l’acquisizione di competenze aviatorie ed operative già dalle fasi immediatamente successive all’incorporamento e viene effettuata settimanalmente al 9° Stormo per l’intera durata dell’Anno Accademico.

Il 9° Stormo fa capo alla 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali con sede a Furbara (frazione del Comune di Cerveteri, in Lazio – ndr) che è alle dirette dipendenze del Comandante della Squadra Aerea di Roma”.