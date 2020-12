GRAZZANISE: “CENTO PASSI” VERSO I 100 GIORNI, A RITMO SERRATO

GRAZZANISE (Raffaele Raimondo) – L’Amministrazione comunale a maggioranza “Cento passi” e guidata, con passione straordinaria, dal sindaco Enrico Petrella si muove verso i primi 100 giorni di attività gestionale. Impegnatissima a recuperare il “tempo perduto” e le opportunità sprecate dalle antecedenti compagini, rilanciando anzitutto idee ed opere “accarezzate” per lungo periodo dal comitato “Senso civico” di cui il primo cittadino è stato cofondatore, questa “squadra” di governo del paese si dispone a fare il punto sui primi steps compiuti e, a dire il vero, apprezzati dalla cittadinanza. Abbiamo chiesto al sindaco e ottenuta la disponibilità ad una verifica giornalistica entro il 31 dicembre, data esatta del centesimo dì. Infatti, grazie ai 2.299 voti (51,6%) che la lista “Cento passi” raccolse il 21 settembre di quest’anno che finalmente (in dipendenza della covid-19 sopraggiunta) volge al termine, la coalizione petrelliana sta reggendo le innovative sorti di questo Comune sfortunato e malridotto assai. Le intenzioni e le determinazioni di partenza appaiono tendenzialmente indovinate e sudate, facendo perno, in via proritaria, su tre piste: riassetto e rafforzamento della “pianta organica”; cantierizzazione di vecchi progetti e rastrellamento di nuovi finaziamenti; realizzazione di interventi visibili sull’arredo urbano. Dal canto suo, il quartetto di minoranza futurorizzontina capeggiata dal Martino Conte – che nella medesima tornata ottenne 1.902 consensi (42,7%), mentre rimase fuori dal consiglio comunale la civica “Campi stellati”, riproposta da Domenico D’Elena, che contò a suo favore soltanto 258 voti (5,8%) – svolge il suo ruolo di controllo, stimolo e configurazione di alternative possibili alle scelte politico-amministrative dei “Cento passi”.

Il 7 ottobre scorso la riunione di insediamento del civico consesso; qualche altra seduta intermedia ugualmente aperta al pubblico “da remoto” (a causa della persistente pandemia); la prossima fissata, in prima convocazione, per le ore 18 di mercoledì 30 dicembre prossimo, con 6 punti all’odg (-Approvazione verbali seduta precedente; -Ratifica delibera giuntale 24/2020 ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020/21…”; -Ricognizione Società partecipate; -Riconoscimento debiti fuori bilancio; -Approvazione piano economico finanziario TARI 2020; -Transazione contenzioso Avv. Caputo/comune di Grazzanise).

Non v’è dubbio che sull’Amministrazione comunale in carica è piombata, difficile e pesante, l’emergenza sanitaria da coronavirus già fronteggiata, fra febbraio e settembre, dal commissario straordinario Aldo Aldi (coadiuvato dalla solerte subcommissaria Carmela Lucchese), però duole constatare che la programmatica visione del municipio “palazzo di vetro” mostra qualche ritarduccio di troppo: ci riferiamo, in primis, al “sito ufficiale” del Comune che tuttora giace nel pregresso abbandono, fatte salve le pubblicazioni di atti imposte dalle norme nazionali (un sito assolutamente incompleto, farraginoso e poco interattivo, mancando scelte tecniche e contenuti informativi che soddisfino “la comunicazione palazzo-cittadino, cittadino-palazzo”). Si tratta di un problema che abbiamo ripetutamente affacciato a tutte le segretarie comunali degli ultimi 10 anni (tranne che all’attuale, la laboriosa Maria Angela Terribile di temperamento diametralmente opposto al suo cognome) e ai politici che si sono succeduti sulle poltrone municipali più ambìte. Giusto per esemplificare sul minimo, come cliccando per una ricerca di conoscenze sulle “deleghe assessoriali” la schermata mostra “zero risultati”, così per la ristrutturazione ex novo dell’intero sito registriamo, da anni a questa parte, “zero esiti significativi”. Giacché la questioncella è stata prospettata pure al sindaco Petrella, c’è da sperare che, se non nel corrente tremendo anno, almeno agl’inizi del 2021 nasca del sito comunale la “vita nova”.