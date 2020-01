Grazzanise – Cerimonia di cambio di comando al 2° Battaglione Trasmissioni NATO

GRAZZANISE – Il Ten. Col. Robert H. Topper Jr, dell’Esercito degli Stati Uniti, subentrerà al Ten. Col. James R. Dooley nel ruolo di Comandante del 2º Battaglione Trasmissioni NATO in Grazzanise (CE); nel corso di una cerimonia che si terrà mercoledì 8 gennaio 2020, alle ore 10:00, presso il sedime aeroportuale del 9º Stormo di Grazzanise (CE). La cerimonia sarà presieduta dal Vice Comandante del Gruppo Sistemi Informazioni e Comunicazioni della NATO, Brigadier General Hans FOLMER.



All’evento oltre al Picchetto d’Onore parteciperanno numerosi ospiti ed autorità civili e militari. Il Ten. Col. James R. Dooley aveva assunto il comando del 2nd NSB in Grazzanise il 4 aprile del 2017. Prima dell’incarico che si accinge ad assumere, il Robert H. Topper Jr ha prestato servizio presso il 75mo Reggimento Ranger di stanza a Fort Benning in Georgia (USA). Il 2° NATO Signal Battalion (2NSB) è uno dei 3 Battaglioni Multinazionali Joint inquadrati nella Force Structure della NATO.



Il 2NSB, composto da un Command Group, una Compagnia di Manutenzione e Supporto e da sei Deployable CIS Module (DCM), 2 americani, 2 italiani, 1 rumeno e 1 bulgaro, si compone di un organico di 470 unità di 9 differenti Nazioni, Italia, Stati Uniti, Turchia, Francia, Grecia, Spagna, Romania, Bulgaria e Canada. Esso dipende direttamente dal Comando NATO Communications and Informations System (CIS) Group di Mons (Belgio), ed ha il compito di garantire un elevata proiettabilità degli assetti di telecomunicazione a sostegno delle operazioni e delle esercitazioni delle truppe dell’Alleanza Atlantica.



Il 9º Stormo dell’Aeronautica Militare di Grazzanise fornisce supporto logistico al 2° NATO Signal Battalion (2NSB) dal settembre 2014. Attualmente il Battaglione é impegnato in Afghanistan nell’ambito dell’operazione Resolute Support ed in Turchia a supporto dell’operazione “NATO Support to Turkey”. Per il 2020 sara’ impeganto in IRAQ a supporto della NATO MISSION IRAQ.