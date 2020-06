Grazzanise. Chiuso il ponte sul Volturno

Nella sonnolenza della politica locale che non n questo periodo sembra più essere interessata a tessere tele in vista delle amministrative di settembre che ai problemi e alle problematiche del territorio, a Grazzanise (una volta considerato la regina della piana dei Mazzoni) il ponte sul Volturno che collega il centro della cittadina con le frazioni Brezza e Borgo Appio è stato interdetto al transito del traffico pesante. L’ennesimo ponte chiuso in provincia di Caserta. Il ponte era stato declassato nel 2016 con un’ordinanza dell’allora Presidente della Provincia di Costanzo e da allora nulla si mosso. Il Commissario Aldo Aldi, che regge il Comune dopo le dimissioni congiunte di alcuni consiglieri di maggioranza (sarà una trattazione a parte anche perché successivamente alle dimissioni sono scaturiti esposti e denunce ad oggi al vaglio della Magistratura) e i consiglieri di minoranza, come si legge dall’albo online nel mese di luglio 2019 ha disposto, riprendendo il decreto dell’allora Presidente, il divieto.

Sull’argomento riportiamo la dichiarazione della segreteria del PD cittadino Teresa Cerchiello, ex consigliere comunale:

Ecco il danno è fatto!!!!

Causa inefficienza amministrativa del Presidente della Provincia Giorgio Magliocca nonchè coordinatore provinciale di Forza Italia (presente a Grazzanise solo per l’apertura della sezione e dell’investitura del feudatario)il ponte sul Volturno che collega Grazzanise alle Frazioni è stato definitivamente interdetto al transito dei mezzi pesanti.

Grazie Presidente Magliocca.

Grazie alla sua attività amministrativa (qualora il ponte non sia riqualificato) da settembre i ragazzi delle frazioni del Comune di Grazzanise non potranno, se non con mezzi propri, frequentare le Scuole Superiori perché gli autobus di linea, vista anche la chiusura sul Volturno a Capua, non potranno più transitare.

Grazie Presidente Magliocca perché a causa della sua inefficienza amministrativa e al dormire dei suoi referenti ha azzerato l’economia delle ditte e delle imprese che operano sul territorio: imprese degli idrocarburi e del trasporto di gas propano, del settore alimentare, dei trasporti su gomma, del settore agricolo.

Grazie alla sua eccellenza amministrativa ha creato danni non solo ad un intero territorio, ma a centinaia di lavoratori.

Ma stia tranquillo, per lei, per il sistema politico di destra che rappresenta, per la scadenza della sua attività amministrativa basata su egocentrismo ed egoterritorialismo una poltrona ci sarà sempre… In fin dei conti per lei e per i suoi sodali locali, come storia insegna, è l’unica cosa che importa.