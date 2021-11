GRAZZANISE: CONTROLLI GRATUITI DELL’UDITO PER VERIFICARE E FRONTEGGIARE

GRAZZANISE – «Il 1° incontro di quest’anno sociale 2021 del percorso sul benessere possibile, denominato “Difendiamo la salute del corpo e dell’animo” e coordinato dall’esperta Giovanna Cardaropoli, sarà rivolto all’efficienza dell’udito ed è programmato per giovedì 25 novembre nella sede del Centro Polivalente Anziani e Pensionati ubicata in piazza Roma.

Una vera e propria “Giornata di prevenzione dell’ipoacusia” che si avvarrà della consulenza di Amplifon, nella persona della dott.ssa Annita Mancini (audiometrista e audioprotesista). La fruizione non si limiterà ai soli iscritti, ma si estenderà a tutti gli anziani del paese che vogliano afferrare a volo l’opportunità, ovviamente rispettando le vigenti norme antiCovid19 (Green Pass, mascherine…).

L’articolazione dell’incontro procederà col seguente schema: ore 15/17 Controlli udito; ore 17/17,30 Breve cenno sull’ipoacusia: descrizione cause e conseguenze; ore 17,30/18 Eventuali colloqui in privato per maggiori delucidazioni in merito alle protesi acustiche.

Monitorare lo stato di funzionalità dell’udito è essenziale al fine di tenere agile la comunicazione e la relazionalità umana. A monte di tale necessità v’è chiaramente uno stile preventivo che, fra l’altro, implica la premura di non gravare l’apparato uditivo esponendosi a rumori assordanti o impiegando in eccesso cuffie e cuffiette a martellare i timpani.

Qualora si manifestino già disturbi o segnali di sordità incipiente, devono essere i medici specialisti a prescrivere l’impiego di protesi personalizzate e la “Giornata” di giovedì 25 certamente servirà a conoscere meglio le modalità di effettiva utilizzazione, eventuali effetti e condizionamenti conseguenti, nonché le tipologie più recenti e sofisticate di apparecchi oggi disponibili.

Intanto si prevede che al centro del prossimo 2° Incontro si porrà l’insonnia, alla ricerca delle cause e dei consigliabili rimedi».