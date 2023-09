Grazzanise, immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 per un incidente stradale sulla Provinciale

Grazzanise. Verso le ore 00:30, nella notte appena trascorsa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone, è intervenuta sulla SP 158 per un incidente stradale.

Al loro arrivo in località Borgo Appio -frazione nel Comune di Grazzanise- i Vigili del Fuoco hanno trovato solo un’autovettura ferma ai bordi della strada, con due persone a bordo.

Immediatamente si provvedeva a liberare una coppia di anziani, incastrata tra le lamiere, che veniva prontamente assistita dal personale del 118 anch’esso già sul posto con un’ambulanza.

I Vigili del Fuoco dopo aver constatato che non vi erano altri veicoli coinvolti nell’incidente, procedevano alla messa in sicurezza dell’autovettura per il successivo recupero.