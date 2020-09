GRAZZANISE: NUOVO COMANDANTE E’ IL COL. NANNI, SUBENTRATO AL COL. LUCIVERO

GRAZZANISE (Raffaele Raimondo) – Nell’azzurra mattinata di mercoledì 9 settembre, presso la base aerea che da oltre mezzo secolo ospita il glorioso 9° Stormo “F.Baracca”, si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne fra il comandante uscente, col. pil. Nicola Lucivero, e il comandante subentrante, col. pil. Andrea Nanni.

Una nota-stampa – redatta dal ten. col. Pasquale Naiolo e diffusa dall’Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione del Reparto dell’Aeronautica Militare che porta alto il nome dell’Asso degli Assi dell’Aviazione italiana – ha fornito così le principali notizie sulla cerimonia stessa: «L’evento, presieduto dal Comandante delle Forze di Supporto e Speciali, Generale di Divisione Aerea Achille Cazzaniga si è svolto dinanzi alla Bandiera di Guerra dello Stormo e con la partecipazione di una rappresentanza di personale e di autorità civili, militari e religiose locali, in linea con le prescrizioni dettate dalla situazione emergenziale in atto.

Il Colonnello Lucivero, dopo due anni intensi di comando del 9° Stormo, caratterizzato dall’arrivo dell’elicottero HH-101 e da altre molteplici attività legate alla costruzione delle nuove infrastrutture aeroportuali per ospitare il nuovo sistema d’arma, ha ringraziato le autorità intervenute per la vicinanza, la stima e l’affetto sempre dimostrati nei confronti del Reparto del “Cavallino Rampante”. Nel corso del suo intervento, il Colonnello Lucivero ha evidenziato come tutti gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti grazie all’encomiabile impegno professionale di tutto il personale. Il Comandante uscente ha tenuto a precisare che: “…il ringraziamento più grande lo rivolgo a voi, uomini e donne di questo meraviglioso e gloriosissimo Stormo. Avete saputo con grande competenza, raggiungere tutti gli obiettivi assegnati, in un contesto generale senza precedenti, che ha visto il Reparto impegnato in condizioni eccezionali, ma che esalta ancora una volta lo spirito di sacrificio, l’amore per il proprio Reparto e l’abnegazione al servizio del paese” “…due anni intensi in cui ho avuto la fortuna di guidare uno Stormo eccezionale, con delle professionalità straordinarie, che ha saputo superare brillantemente tutte le sfide affrontate, continuando a prepararsi per le mete future.” A conclusione del proprio intervento il Colonnello Lucivero ha voluto rimarcare ancora una volta lo spirito di abnegazione dimostrato dallo Stormo in occasione dell’emergenza sanitaria COVID-19.

Dopo il passaggio di consegne, il Comandante subentrante, Colonnello Andrea Nanni, nel suo intervento, dopo aver ringraziato gli ospiti e le autorità, il suo predecessore per il lavoro svolto alla guida del Reparto, ha avuto modo di sottolineare: “…lavoreremo insieme per sviluppare al massimo tre caratteristiche che ci permetteranno di affrontare tutte le sfide: la flessibilità, per essere in grado di agire ovunque e adattarsi ad ogni contesto e ad ogni missione; la consapevolezza, di conoscere il nostro compito, l’ambiente nel quale operiamo, ma soprattutto noi stessi, le nostre debolezze e i nostri punti di forza; infine la determinazione che significa intenzione, coraggio intimo convincimento che vogliamo raggiungere lo scopo e l’obiettivo”, ha poi concluso “…non vedo l’ora di cominciare questa nuova straordinaria avventura“.

Nell’intervento di chiusura della cerimonia, il Generale Cazzaniga, dopo aver reso un deferente saluto alla Bandiera di Guerra del 9° Stormo, ringraziato il Colonnello Lucivero per il lavoro svolto e soffermatosi sull’impegno degli equipaggi dello Stormo nelle missioni effettuate per il trasporto in bio-contenimento di persone contagiate dal COVID-19, ha avuto modo di sottolineare “tutti i risultati raggiunti dallo Stormo nel quotidiano sono avvenuti grazie agli uomini e alle donne che hanno lavorato silenziosamente con dedizione e responsabilità. Personale che con la costante e puntuale opera ha raggiunto, con sacrificio e determinazione, livelli di assoluta eccellenza, tenendo fede alle linee tracciate dalla mission e dalla vision dello Stormo”.

Il 9° Stormo, con i suoi assetti di volo HH-212 e HH-101 svolge operazioni di supporto alle Operazioni Speciali nonché di ricerca e soccorso di personale sia in Italia che nell’ambito delle missioni internazionali, fornendo il supporto aereo alle forze di superficie e intervenendo, in presenza di feriti, con l’attività di evacuazione sanitaria d’emergenza. Il Reparto inoltre, con i Fucilieri dell’Aria, concorre al dispositivo di sicurezza di rischieramenti militari all’estero, a operazioni di mantenimento della pace e di soccorso umanitario, nonché all’attuazione in campo nazionale di misure di protezione in occasione di grandi eventi o di mantenimento dell’ordine pubblico.

Il 9° Stormo ha dipendenza diretta dalla 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali, per il tramite del Comando Forze di Supporto e Speciali e fa capo, quale Alto Comando, al Comando della Squadra Aerea che ha sede a Roma».