GRICIGNANO D’AVERSA. TRASPORTAVA COAINA CONFEZIONATE SOTTOVUOTO. 40 ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI. 

Era alla guida di una Renault Twingo ed appena ha incrociato la pattuglia dei carabinieri, si è coperto il volto. E’ stato questo l’atteggiamento sospetto che ha indotto i militari della Stazione di Gricignano di Aversa, che stavano percorrendo quella via madonna dell’Olio, ad invertire il senso di marcia per andare a fermare e controllare quel veicolo che nel frattempo aveva proseguito la mancia con andatura sempre più sostenuta. Raggiunto e invitato a fermarsi il conducente, anziché aderire all’alt dei carabinieri, ha iniziato ad effettuare manovre spericolate per sfuggire al controllo durante le quali è stato visto lanciare dal finestrino alcune borsette.

L’inseguimento che si è protratto per i territori del Comune di Cesa e Carinaro è terminato ad Aversa dove la Renault Twingo in fuga si è scontrata con una Ford Ka finendo la corsa contro un muro vicino ad un armadio Telecom.

Il 40enne conducente ha poi provato a fuggire uscendo dal finestrino lato passeggero del veicolo venendo bloccato. L’immediata perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire una pochette di colore nero con all’interno la somma contanti di € 2.488,00 e 3 involucri contenenti cocaina del peso lordo di gr. 4.1, nonché materiale per il confezionamento

Ritornati all’intersezione tra le vie Falcone e Marconi del Comune di Gricignano di Aversa i carabinieri hanno poi recuperato le tre borsette che l’uomo aveva poco prima lanciate dal finestrino e, all’interno delle quali, sono state rinvenute e sequestrate ulteriori 51 dosi di cocaina confezionate sottovuoto per un peso complessivo di gr. 34,8.

L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria C.V..