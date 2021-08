Gricignano, È volato via un ragazzo di 22 anni

Gricignano– È venuto improvvisamente mancare e a soli 22 anni Andrea Aquilante. Un ragazzo amato da tutti in città, la notizia si è diffusa subito in città

Secondo le primissime ricostruzioni il ragazzo sarebbe stato stroncato da un malore nel sonno, i soccorsi del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Tanti i messaggi di cordoglio degli amici e dei parenti

“Non ci sono parole 🙏🏻😞💔 ci stringiamo al dolore della perdita del nostro caro amico Andrea 💔🙏🏻Sentite Condoglianze alla Famiglia Aquilante ❤️

R.i.p Andrea che la terra ti sia lieve 🙏🏻💔”

“Una notizia che non vorresti mai sentire, che stenti a crederci, un ragazzo di una educazione ed una gentilezza estrema! Morire così a vent’anni non è accettabile, non si può! 💔😞

Resterà sempre il tuo ricordo nella nostra comunità 😔”

“Non ci sono parole, solo tanto tanto dolore per questa tragedia straziante.. un amico affidabile, gentile e sempre con il sorriso❤️ riposa in pace Andrea.. non dimenticherò mai tutti i momenti trascorsi in classe tutti insieme ❤️ Andrea Aquilante”

“Non ho parole, non riesco a crederci.

In momenti del genere avresti solo esclamato “Stai Seren” e con il sorriso sulle labbra ti saresti messo a ridere. Stai Seren Andre, anche lassù.Ciao Andrea Aquilante”