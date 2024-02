Gricignano, inaugurazione del circolo “Avanti”

Gricignano,È con grande entusiasmo che annunciamo l’apertura del Circolo Politico-Culturale “Avanti”, un nuovo punto di riferimento per coloro che desiderano partecipare attivamente al dibattito politico e culturale della nostra comunità. Situato in Corso Umberto I, il circolo “Avanti” si propone come un luogo di incontro aperto a tutti coloro che condividono la passione per la politica, la cultura e il progresso sociale. Il nome stesso, “Avanti”, riflette l’idea di guardare al futuro con ottimismo e determinazione, incoraggiando la partecipazione attiva e la ricerca di soluzioni costruttive per le sfide del nostro tempo. Il circolo si prefigge come obiettivo un serie di attività, tra cui dibattiti con altre forze politiche già presenti sul territorio, con l’obiettivo di favorire lo scambio di idee e la crescita culturale della comunità. Inoltre, sarà uno spazio aperto alla discussione politica, dove cittadini di diverse provenienze e orientamenti potranno confrontarsi in modo costruttivo e rispettoso. “Avanti” si pone l’ambizioso obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica, incoraggiando la formazione di una cittadinanza consapevole e responsabile. In un periodo in cui il dialogo e la partecipazione democratica sono più che mai fondamentali, il circolo si propone di essere un faro di civiltà e impegno civico, contribuendo alla costruzione di una società più inclusiva e solidale. L’inaugurazione del circolo “Avanti” rappresenta un’opportunità unica per tutti coloro che desiderano essere protagonisti del cambiamento e contribuire a plasmare il futuro della nostra comunità. Vi invitiamo quindi ad unirvi a noi in questa entusiasmante avventura e a portare avanti insieme idee e progetti per un futuro migliore. Vi invitiamo all’inaugurazione del nostro circolo Domenica 25 Febbraio 2024 presso Piazza