Grimaldi al fianco delle autoscuole:stop a interventi spot, Regione e governo hanno disatteso gli impegni

Caserta. Emergenza autoscuole: uno tra i settori più colpiti in questo periodo, segnato dalle chiusure imposte dalla diffusione del Covid.

Gli appartenenti al settore lanciano l’allarme, “dimenticati” anche dall’ultimo Decreto del governo.

Nell’ultimo DPCM infatti non si fa riferimento alla riapertura delle autoscuole nella fase 2 del Covid; le stesse chiedono quindi chiarezza anche perchè come per tutti 3 mesi di inattività cominciano a pesare.

“Al fianco della Confederazione delle autoscuole: sono state lasciate sole dal Governo e della Regione che hanno disatteso gli impegni assunti». Queste le parole del consigliere regionale e vicecoordinatore regionale di Forza Italia Massimo Grimaldi. «Serve un sostegno, strutturale e non a spot, serve ripartire – ha affermato – Le autoscuole devono essere messe in condizione di lavorare. Senza bugie, oltre la inutile burocrazia. Per farlo c’è una cosa semplice da fare: devono essere assicurati, subito, gli esami nelle sedi».

Le 7 mila scuole guida sparse per il Paese danno lavoro a circa 30 mila persone e adesso, a causa del Covid e del prolungamento delle chiusure, molte di queste rischiano la chiusura, dal momento che continuano a pagare gli affitti dei locali delle loro sedi e le utenze, “senza percepire nemmeno un centesimo”.

La situazione delle autoscuole continua ad essere drammatica, a causa dell’emergenza Covid pare che si trovino in una sorta di “zona grigia” e lamentano di non essere mai state prese in considerazione dalle istituzioni.

Al momento per il settore manca ogni tipo di ufficialità: la data di riapertura potrebbe essere quella del 18 maggio oppure dell’1 giugno, ma in assenza di notizie dai “piani alti”, potrebbero riaprire anche a settembre.

In ogni caso l’emergenza Covid ha messo in ginocchio tutto il settore. I titolari delle autoscuole stanno vivendo una condizione di profonda crisi e disperazione.