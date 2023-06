Grosso serpente avvistato in città

Maddaloni – Ci è stato segnalato pochi minuti fa la presenza di un grosso serpente nero. Il serpente, probabilmente una grossa biscia, lunga più di un metro, è stato avvistato in via Pardo nella periferia est della città, dinanzi alla chiesa dei testimoni di Geova. Il grosso rettile è morto schiacciato probabilmente da qualche auto di passaggio. Residenti ci dicono che non è la prima volta che avvistano serpenti in zona, che probabilmente si nascondono nei terreni incolti lungo quella strada. Terreni che i proprietari dovrebbero provvedere a tenere puliti e in condizioni decorose, nel rispetto anche delle ordinanze emesse in materia.