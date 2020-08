Guasto in Via Cilea . L’intervento del Consigliere Comunale Gianluca Iannucci

“Sono necessari interventi immediati e puntuali in ogni quartiere, per tutelare costantemente la qualità della vita dei residenti”: lo dice Gianluca Iannucci, consigliere comunale di Caserta, intervenuto oggi in via Cilea a Caserta dove gli era stato segnalato un guasto ad un tombino, che minacciava con un forte getto di acqua il transito pedonale e veicolare.