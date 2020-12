Guerra fredda ormai tra il consigliere Amoroso e Gigi Bove: parlano i comunicati e Amoroso non le manda a dire

Il comunicato del consigliere Amoroso.

Ho appreso dai giornali che il movimento politico “Cambiamo Insieme” ha replicato alle mie asserzioni dei giorni scorsi riguardo la mia uscita dallo stesso.

Leggendo il comunicato, inizialmente sono rimasto colpito dalle dichiarazioni del consigliere Salvatore de Rosa, collega ed amico, per il semplice fatto che nelle scorse settimane e nei giorni scorsi ci siamo confrontati più e più volte sulla mia scelta di uscire dal gruppo e sulle motivazioni che mi spingevano a farlo e da quest’ultimo ho ottenuto sempre (anche qualche mese fa, a cena, davanti a testimoni) un amaro consenso, affiancato da una triste volontà, qualora il riferimento del gruppo in giunta, Luigi Bove, avesse perseverato nel suo essere egoista e nel non tutelare chi l’aveva sostenuto e tutti coloro che ancora credevano in lui, di seguire le mie orme. Dopo aver appreso, nella giornata di ieri, dal diretto interessato Salvatore de Rosa (con il quale continuiamo a sentirci quasi tutti i giorni) che le dichiarazioni riportate dai giornali (che fanno un chiaro riferimento alle parole che lui avrebbe usato, essendo delimitate dalle virgolette) non siano assolutamente uscite dalla sua bocca, mi chiedo chi si sia permesso di strumentalizzare un consigliere comunale scrivendo ai giornali, fingendo di essere lui, senza alcuna autorizzazione. Invito pertanto i giornali che hanno pubblicato il comunicato a rendere noto il nome di chi glielo ha inviato considerata l’enorme gravità della situazione. Concludo con una mesta riflessione: pare che, nel movimento Cambiamo Insieme, siano rimasti davvero in pochi. Qualora così fosse, immagino che la motivazione che abbia spinto i più ad allontanarsi sia analoga alla mia. A questo punto, considerati i miei trascorsi nel movimento, sento il dovere morale di invitare a riflettere chi è rimasto su una frase del noto scrittore Gerd De Ley: “La maggior parte delle persone subiscono una evoluzione inversa rispetto a Pinocchio: nascono come uomini e finiscono come burattini.” A voi, che ancora fate parte del movimento Cambiamo Insieme, dico a gran voce: non permettete mai a nessuno di strumentalizzarvi! Ribellatevi qualora qualcuno intenda usarvi senza tenere conto delle vostre idee! Concludo invitando Salvatore de Rosa ad una replica, qualora avessi dichiarato delle inesattezze, essendo certo in partenza che, per evidenti motivi, ciò non accadrà.