Il candidato sindaco Ciro Guerriero annuncia che “In questa tornata elettorale tutto è possibile, anche se qualcuno vuol far intendere che la partita è a due. Noi non siamo qui per partecipare fortemente vogliamo andare al ballottaggio. Comunque vada si può vincere e si può perdere ma al ballottaggio non appoggeremo mai Carlo Marino, anzi invito gli altri candidati a dire le loro posizioni per essere più trasparenti con la cittadinanza tutta”.