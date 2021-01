Guerriero: ‘Se è ancora assessora, la Sparago chiarisca il Bonus Disabili ‘ Caserta

Maria Giovanna Sparago, assessore alle Politiche Sociali, con una nota stampa informava della imminente erogazione del Bonus Disabili di 600 euro.

Ad oggi lunedi 25 gennaio, purtroppo, nessun richiedente ha ricevuto nulla. afferma iCiro Guerriero candidato Sindaco

Per assolvere a quanto, l’Ambito territoriale sociale C1, composto dai Comuni di Caserta, San Nicola La Strada, Casagiove e Castelmorrone è risultato destinatario dalla Regione Campania di poco meno di 815mila euro.

Diverse sono le telefonate giornaliere, e i messaggi WhatsApp, che riceviamo dai richiedenti casertani con richiesta di informazioni, per avere voce o addirittura per pregarci di fungere da latori del loro dissenso. Parecchi lamentano l’impossibilità di mettersi in contatto con l’ufficio preposto. Ad onor del vero, anche noi ci abbiamo provato per 3 giorni di seguito, ma invano.

“L’Ambito Territoriale C1 è risultato destinatario di risorse regionali aggiuntive per le misure a favore delle persone con disabilità non coperte dal Fondo Non Autosufficienti, per una somma complessiva di poco meno di 500mila euro, andate ad aggiungersi alle risorse già destinate pari a circa 315mila euro. – questo era il contenuto della nota dell’assessore Sparago dello scorso 14 dicembre 2020, che a questo link è possibile consultare – “In ragione di tale maggiore disponibilità finanziaria, – continuava la nota – “l’Amministrazione ha stabilito di procedere allo scorrimento degli elenchi elaborati a seguito dell’Avviso pubblico indetto con la Determina dello scorso 28 aprile. All’esito di questo scorrimento si è riusciti a soddisfare tutte le richieste pervenute all’Ambito e nei prossimi giorni si procederà a liquidare il Bonus a favore di tutti i beneficiari“.

Assessora Sparago, se è ancora in carica, produca, si faccia carico delle problematiche a lei affidate.