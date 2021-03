Guerriero: Sfido qualunque candidato ad horas a confrontarsi sui temi e soluzioni

CASERTA – Torna ad attaccare il primo cittadino uscente il candidato sindaco di Caserta Kest’è, Ciro Guerriero. Guerriero chiede conto a Marino dei lavori realizzati sulle strade, dei cantieri messi in stand by e del suo ruolo di candidato sindaco.

“Abbiamo assistito in questi mesi ai book fotografici degli assessori che in giro per la città ci volevano dare a bere che la buon amministrazione era in marcia – ironizza Ciro Guerriero – invece a distanza di tre mesi invito i casertani a transitare sulle strade appena ricoperte di asfalto e già tutte danneggiate, a dimostrazione che i lavori eseguiti non sono stati eseguiti in maniera corretta. Voglio inoltre segnalare a Marino che i lavori, pure questi strombazzati, a Tuoro non sono mai iniziati da dicembre, quando gli operai hanno chiuso piazza Suppa. Io vorrei capire se, con tutta questa propaganda, Marino è oppure no, un candidato sindaco per le prossime elezioni e, in caso positivo, lo invito a confrontarsi, con me e con gli altri candidati, – conclude Guerriero – sui tanti problemi della città”.