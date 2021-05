Guerriero ZTL : la solita truffa ai danni dei casertani

Trenta minuti. Questo è il tempo sufficiente a capire il fallimento dell’Amministrazione targata Carlo Marino, anche in tema di Ztl. Il varco di via Gasparri è sostanzialmente una telecamera ruba-soldi pensata e messa solo con questo obiettivo. Oggi 21 maggio, da candidato sindaco, Ciro Guerriero di Caserta Kest’è in soli trenta minuti ha allertato, circa il funzionamento del varco della Zona a Traffico Limitato, almeno una quarantina di macchine. Automobilisti ignari e che passando avrebbero ricevuto il verbale di 100 euro. Il varco, seppur segnalato, di fatto non è visibile agli automobilisti perchè messo in una posizione volutamente ingannevole. “E’ assurdo – ha dichiarato il candidato sindaco Ciro Guerriero – che in città si continui con queste pratiche che vanno solo a scapito dei cittadini onesti che devono essere fregati da un’amministrazione comunale incompetente che ha solo l’obiettivo di fare cassa sulle spalle dei casertani”.