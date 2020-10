Guerriglia a Napoli, il Ten Col Gianfranco Paglia: manifestazione da condannare non è la vera Napoli.

“La manifestazione che si è svolta a Napoli a ridosso del coprifuoco, impone delle riflessioni e delle urgenti soluzioni”. Chi parla è il Ten Col. Gianfranco Paglia: Mi addolora vedere la mia città invasa e distrutta da bande criminali che aggredendo le Forze dell’Ordine, si sentivano i padroni di una Città che non si riconosce in loro. Napoli non è l’immagine che abbiamo visto ieri! La vera Napoli è fatta di gente onesta che manifesta rivendicando i sacrosanti diritti come ha fatto i giorni scorsi. Vedere un Sindaco in televisione a commentare ciò che stava accadendo, invece di correre in Prefettura e capire come risolvere il problema, è uno schiaffo a tutti quei napoletani che stanno combattendo ogni giorno contro questo virus rispettando le regole e cercando dignitosamente di andare avanti.

Uno schaffo a tutti gli operatori sanitari che mettono la propria vita al servizio dei malati, è uno schiaffo a tutti coloro che stanno combattendo per vivere, intubati nelle terapie intensive. Capisco la rabbia, l’insofferenza , ma no la violenza oltretutto fomentata dalla malavita. Le Forze dell’Ordine che non possono difendersi come dovrebbero, continuano ad essere in strada e richieste da tutti in stato di emergenza. Bene è giusto così, ma mi appello alle Istituzioni tutte affinchè ci sia rispetto verso coloro che indossano l’Uniforme e che non continuino ad essere lasciati soli. A quei napoletani dico che la libertà non si conquista in quel modo, tutti hanno diritto di manifestare contro decisioni prese e non considerate giuste, ma distruggere al grido di libertà, riporta indietro in un tempo fatto di oscurantismo che per anni abbiamo combattuto.