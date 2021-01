Guidi carica la squadra in vista della gara di Domani:” La condizione non è ancora delle migliori, ma siamo pronti a giocare una buona gara”

Domani ci sarà il debutto della Casertana nel nuovo anno, la squadra di Guidi dovrà affrontare il Catania al “Pinto”. Queste le parole del mister rosso blu in sala stampa:” Sicuramente la condizione fisica non è delle migliori, abbiamo potuto fare pochi allenamenti di squadra. Purtroppo anche domani avremo tante assenze, ma sono sicuro che la squadra che scenderà in campo darà il massimo. I nuovi arrivi sono già pronti per poter giocare è di questo ne sono rimasto molto colpito. Sappiamo che il Catania è una squadra forte ma dovremo dare tutto domani, l’unica cosa che mi preoccupa è la forma fisica. Il modulo che usiamo molto spesso dipende anche da chi abbiamo contro”.