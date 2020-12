Guidi infuriato in conferenza stampa dopo la sfida contro la Viterbese:” Parlare oggi di calcio è impossibile”

Doveva essere uno scontro diretto molto importante per la stagione della Casertana, ma emergenza sanitaria che ha colpito la Casertana ha condizionato la gara. I falchetti visti i tanti positivi oltre a qualche assente per squalifica e infortunio è stata costretta a giocare la gara in nove uomini. Il regolamento parla chiaro e la Viterbese lo ha seguito alla lettera( forse troppo). Oltre le regole bisognerebbe anche avere il buon senso di capire determinate situazioni, la gara di ieri è stata l’ennesima figuraccia di un calcio ormai malato, fatto solamente di interessi economici e questo rischia di allontanare ancora di più il pubblico allo stadio. Ovviamente giocando in nove per la Viterbese non ci sono stati troppi problemi a vincere la gara per 0-3. Al termine della sfida anche Guidi ha detto la sua ed ovviamente non lo ha fatta in maniera pacata e tranquilla e sincerante non gli diamo torto. Davanti agli interessa altrui è stata messa in secondo piano la salute dei calciatori per di più in un periodo dove si chiede il massimo impegno hai cittadini!!

Queste le parole di Guidi:” Oggi parlare di calcio non si può, ci sono state persone che hanno preferito pensare hai loro interessi, invece di preoccuparsi della salute dei propri tesserati. La Viterbese ha voluto giocare solo ed esclusivamente per i loro interessi, mancano di rispetto in primis hai loro calciatori mettendoli in pericolo e di conseguenza mettendo in pericolo anche la saluta dei propri familiari. Noi siamo dovuti scendere in campo in nove, di cui 4 che avevo sintomi influenzali. Sentire parlare di interessi personali e mettendo la salute in secondo piano vuol dire che quelle persone sono delle merde”.