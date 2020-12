Guidi:” Siamo in un momento molto difficile, vedremo se domani si giocherà o no

Queste le parole di mister Guidi alla vigilia della sfida contro la Viterbese:” Pggi siamo qui in sala stampa per rispetto hai tifosi e alla stampa. Abbiamo dovuto preparare questa gara com appena 11 giocatori è stato molto complicato isolarsi.

Vedremo domani cosa decideranno, sappiamo che giocare sarebbe un rischio anche per i nostri avversasi, questo è un campionato purtroppo condizionato dal virus. Fino a venerdì andava tutto bene, poi sono uscite le prime positività. Prima di diramare i convocati aspetteremo la decisione sulla gara, chiunque dovrà decidere dovrà sapere di assumersi una grande responsabilità.