Guido Alizieri invita il coetaneo e candidato al consiglio comunale Filippo Maturi in un confronto pubblico

“È inaccettabile che un candidato a queste elezioni e il suo “staff” continuino in una campagna d’odio costante contro chiunque non faccia parte del proprio schieramento. Con queste parole il presentatore della lista Socialisti Uniti Guido Alizieri comincia a parlare del suo coetaneo e candidato con Gianpiero Zinzi alle mannistrative 2021.

Il loro modo – continua Alizieri- di usare i social media è diffamante e squadrista, offendono e insultano qualsiasi candidato.

Se questa è il nuovo modo di fare politica dei giovani, ne sto ben lontano.

Per questo, come preannunciato sulla mia pagina Facebook ho invitato il candidato consigliere Filippo Maturi ad un confronto pubblico, dando a lui la possibilità di scegliere il moderatore, il luogo e le modalità in modo da poter affrontare, face to face le tematiche importanti per la città e abbandonando Facebook.

Vedremo se il candidato Maturi, esponente della Lega Nord, avrà il coraggio di presentarsi oppure manderà uno dei suoi amici per rifiutare o peggio ancora il padre.

Credo che la politica sia una cosa seria e, come tale, vada fatta con coraggio e mettendoci la faccia, cosa che non fa la Lega, mascherandosi verso un civismo meschino.