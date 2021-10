HALLOWEEN SOLIDALE A CASERTAE

Di Linda Rea

Halloween, tradizione di origine celtica che, nel XX secolo, ha assunto negli Stati Uniti forme spiccatamente macabre e commerciali, viene, oramai da diversi anni, festeggiata anche in Italia.

E, se, da un lato, ogni anno, sorgono polemiche sul fatto che sia giusto o meno festeggiarla, è pur vero che, da tempo immemore, in Italia, si celebra la “FESTA DEI MORTI”, anche se in maniera differente.

Un giusto compromesso potrebbe essere vederla dal punto di vista dei bambini piuttosto che come celebrazione del male o, ancora meglio, come un’occasione per trascorrere una giornata insieme, apportando un contributo importante ai fini della solidarietà.

È questo l’obiettivo dell’evento organizzato dal Centro Sociale Ex canapificio Caserta e Caserta Città Viva per domenica 31 ottobre, a partire dalle ore 12, presso il giardino del Quartiere Acquaviva di Caserta.

Special Guest di questo evento, sarà il Maestro Sasà Martucci, con la sua squadra e il forno a legna, per preparare pizze a portafoglio, a sostegno di uno degli ultimi step del progetto “Una Giostra Sospesa”, l’altalena inclusiva a misura di bambini con disabilità motorie e normodotati.

La raccolta fondi fu avviata a seguito della distruzione della vecchia altalena, a causa della caduta di un albero, un anno fa e, a breve, sarà installata la nuova giostra, nella Villetta di Via Arno.

Un impegno solidale atto a completare la raccolta fondi, per migliorare l’unico giardino pubblico dell’intero Quartiere Acquaviva e renderlo a misura di tutti, nessuno escluso.

E, per l’occasione, per i piccoli sarà possibile partecipare al laboratorio di colorazione delle zucche.