Hanami. La rinascita di una vita. Parliamone al Liceo Manzoni con Maria Valentino

Giovedì 20 Aprile ospite del Liceo Manzoni – diretto dalla Dirigente scolastica Adele Vairo – l’architetto Maria Valentino, nota professionista con la passione per la scrittura presenta il suo romanzo d’esordio “Hanami. La rinascita di una vita”. Uno scritto che nasce da un dolore insuperabile per poi divenire il racconto di un’esperienza paradigmatica, di un viaggio che, accanto ad una dimensione fisica, si fa anche proiezione dell’anima. I luoghi visitati offrono all’autrice spunti per riflettere sulla complessità del reale con le sue bellezze, ma anche con le sue cadute. Maria Valentino dialogherà con gli studenti manzoniani affidando loro un importante messaggio di libertà e di giustizia, nato dalla convinzione che nulla accade per caso e che ogni vita è sempre degna di essere vissuta.

“Ancora una volta, l’Aula Magna del Liceo Manzoni ‘teatro’ della straordinarietà dell’ordinario. L’evento si configura come un’iniziativa capace di coinvolgere ampi strati di ragazzi, e dunque di cittadini, sensibilizzandoli a tematiche di ampio respiro – afferma la D.S. Adele Vairo – e rientra nella Rassegna Inspired by Art, ideato dalla Prof.ssa Donatella Sandias. Una sintesi di percorsi formativi trasversali, che utilizzano codici culturali e comunicativi diversi, quali l’architettura, il design, lo studio del territorio, la fotografia, la grafica, reinterpretati in un libro che ne rappresenta la sintesi armoniosa”.