Happy BDay Luigi, party per il 18esimo compleanno a Villa Ferdinando & Carolina

Un 18esimo compleanno stellare quello di Luigi De Carlo, il primogenito del giornalista Giuseppe De Carlo e della mamma Angela Rosa, il 31 gennaio nella meravigliosa location di Villa Ferdinando & Carolina, a Santa Maria Capua Vetere (CE), tra le splendide fontane dai poetici giochi d’acqua e del parco immerso nel verde..

Il giovane diciottenne è arrivato dalla scenografica e meravigliosa Fontana tra il calore dei suoi parenti, di un nutrito gruppo di amici e di alcuni Vip, in un’atmosfera di grande entusiasmo e ammirazione.

Oltre ottanta invitati a questa festa di compleanno davvero speciale con tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo e della musica per festeggiare con affetto Luigi. Tantissimi intermezzi musicali: El Diamante della Bachata Cosimo Bachata Singer, collegatosi da Milano per cantare il suo nuovo inedito intitolato “Rompiendo el Hielo”, l’artista Francesca Sarrubbo alias Fransí, sulle note dei suoi due nuovi inediti “Fiori del male” e “Dimmelo ancora”, l’interprete maschile della sigla televisiva di Un Posto al Sole Carlo Mey Famularo con la Singer Valentina De Nigris, sulle note della sigla della soap opera e “Sei venuto qui”. Cast artistico in collaborazione con Mario Guida.

Presenti anche l’ex centrocampista del Calcio Napoli Gianni Improta, i giornalisti Carmine Sgariglia e Maria Parente. Una dedica speciale sullo stile hip hop del fratellino Francesco sulle note “Empire State Of Mind”. Un bellissimo momento improvvisato all’insegna della maschera di Pulcinella con l’artista poliedrico Angelo Iannelli.

Ad accompagnare la serata la musica del dj set Mario Karwat che ha intrattenuto gli ospiti in un clima conviviale e festoso con lo speaker Jack Aievoli per un divertimento coinvolgente e straripante.

I titolari della Villa Ferdinando & Carolina Lucia e Francesco con l’executive chef Marco D’Alessandro hanno deliziato i presenti con una straordinaria cena accompagnata da un vino campano d’eccellenza. Per concludere questo party “Luigi’s Chapter 18” la torta composta da tre piani, ispirata al tema scelto dal festeggiato, è stata apprezzata da tutti per la dolcezza e il gusto raffinato.

A impreziosire la serata anche un buffet di tante eccellenze gastronomiche campane: Pink House, Babà Re Terre Pompeane, Caseificio Donna Rosa, il sommelier del Caffè D’Angelo, Babbasò, Pasticceria Fiata da Babba e Caseificio D’Angelo. La chicca che ha reso il party ancora più VIP è stato nel momento del video con gli auguri“famosi” per Luigi da parte di colleghi e amici di Giuseppe De Carlo: Enzo Iacchetti, Christian De Sica, Fausto Leali, Michele Placido, Claudia Conte, Marco D’Amore, Marco Armani, i ragazzi di Gomorra, Veronica Maya e tanti altri. Videomaker della serata Pio Angilotti e fotografo Antonio Di Carluccio che hanno immortalato i momenti salienti della serata.