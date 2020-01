Harakiri VCH Caserta Ladies, per due volte in vantaggio, rimontate e sconfitte a Domicella dai Lupi Baschi

“Sapevamo di dover affrontare una gara spigolosa e così è stato”, commenta amaramente a fine gara mister Alborino. Le Ladies casertane tornano a casa con l’amaro in bocca dopo aver disputato probabilmente una delle migliori gare del campionato in corso.

Passate per due volte in vantaggio grazie alle reti del neo acquisto Piscitelli e della solita D’Errico, le Ladies hanno subito dapprima la rimonta e poi il sorpasso dei Lupi Baschi grazie al poker di una scatenata Sangermano che fissava il risultato finale sul 4-2 per la squadra avellinese.

Chiuso il girone di andata, è tempo di statistiche per le ragazze del presidente Esposito che analizza così:”ci ritroviamo al giro di boa con 2 vittorie, 7 sconfitte, 17 gol fatti e 46 subiti; il bilancio è in linea con quanto programmato ad inizio anno. Il progetto è in piena evoluzione. Le aspettative si riversano sul girone di ritorno dove cercheremo di migliorare i dati negativi e recuperare qualche punto confermando le 2 vittorie dell’andata, a ripartire da Domenica prossima a Montemiletto, squadra sicuramente alla nostra portata, dove probabilmente esordiranno nuovi ottimi innesti appena aggregati alla rosa che ci consentiranno di innalzare l’asticella e chiudere questo primo anno in modo soddisfacente, relativamente ai traguardi prefissati”.

Al di là del risultato, società e squadra al completo si sono ritrovati immediatamente dopo la gara tutti riuniti a pranzo per dare importanza allo scopo del progetto che prevede la condivisone e l’unione attraverso lo sport.